Великобритания первой в мире одобрила таблетки от Covid-19

Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей применение таблеток от Covid-19 Lagevrio (Molnupiravir) — препарата, разработанного американскими фармаконцернами Merck и Ridgeback Biotherapeutics. Препарат блокирует фермент, необходимый коронавирусу для воспроизводства ДНК.

Лекарство показало безопасность и эффективность для снижения риска госпитализации и летального исхода пациентов с мягким и умеренным течением Covid-19, у которых повышен риск развития серьезного заболевания, сообщило в четверг, 4 ноября, британское Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

We have just authorised the first oral antiviral for #COVID19, Lagevrio (molnupiravir).

This follows a rigorous review of its safety, quality and effectiveness.

Find out more: https://t.co/B9Lm4U0Xzp pic.twitter.com/q5LNpsl2zP