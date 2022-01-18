Великобритания поставит Украине вооружения для защиты от России. "Мы решили предоставить Украине легкие противотанковые оборонительные системы вооружений", — заявил в Палате общин британского парламента в понедельник, 17 января, министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

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Он указал на "все более угрожающее поведение России". На начальном этапе небольшое число британских военных проведут инструктаж по применению вооружений, а затем вернутся в Великобританию, сообщил Уоллес. Он подчеркнул, что эти вооружения "не являются стратегическим оружием и не представляют собой угрозу для России", а "предназначены для использования в целях самообороны".

Одновременно Бен Уоллес сообщил, что приглашает своего российского коллегу Сергея Шойгу в ближайшие недели посетить Лондон, чтобы обсудить кризис.

Конфликт Запада с Россией

В конце 2021 года появились данные о том, что РФ перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих. Москва отрицает подготовку к новому вторжению и обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ. В конце декабря она выступила с требованиями "гарантий безопасности" в адрес США и НАТО. В частности, РФ потребовала сокращения американских войск и вооружений в Европе, отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, за счет приема в альянс Украины и Грузии.

Серия переговоров, прошедшая в Женеве, Брюсселе и Вене на минувшей неделе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и угрожает масштабными санкциями в случаев возможного вторжения.