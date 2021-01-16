Великобритания прекращает свободный въезд в страну
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В пятницу вечером премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что с 04:00 понедельника, 18 января, страна прекращает свободный въезд из всех стран мира, с которыми ранее существовали взаимные договоренности о пересечении границы без карантина, сообщает русская служба BBC.

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Это решение означает, что все без исключения прибывающие в страну должны будут еще перед выездом предъявить негативный тест на коронавирус, а после прибытия самоизолироваться на 10 дней — или получить еще один отрицательный тест после пяти дней изоляции.

Джонсон объяснил, что новые ограничения призваны обеспечить "защиту от риска пока еще не обнаруженных штаммов коронавируса". Они будут действовать по меньшей мере до 15 февраля.

До этого Британия и ряд других стран временно ввели запрет на въезд пассажиров, прибывающих из стран Южной Америки, Португалии и Кабо-Верде. Это связано с появлением нового, более заразного "бразильского варианта", который на этой неделе выявили японские ученые.

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BBC News Русская служба:

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