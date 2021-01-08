Великобритания разрешила применение вакцины Moderna от коронавируса

Британские власти выдали разрешение на применение в стране вакцины от Covid-19, разработанной компанией Moderna, сообщает Интерфакс.

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"Это отличные новости: в нашем арсенале появилось новое орудие для борьбы против этого ужасного заболевания", — цитируют британские СМИ министра здравоохранения Мэтта Хэнкока.

По их данным, правительство Великобритании уже заказало 7 млн доз этой вакцины, планируется сделать заказ еще на 10 млн доз. Однако эти дозы, вероятно, станут доступными не раньше марта.

Это уже третья вакцина от коронавируса, одобренная властями Великобритании. В конце 2020 года в стране одобрили экстренное применение вакцины от Covid-19 компаний Pfizer и BioNTech, а также препарата компании AstraZeneca.

Ранее сообщалось, что масштабное клиническое исследование показало эффективность вакцины Moderna в предотвращении заражения коронавирусной инфекцией людей от 18 лет, в испытаниях вакцины приняли участие около 30 тыс. человек. В ходе испытаний препарат продемонстрировал эффективность 94,1%.

Вакцина Moderna применяется в виде двух инъекций с интервалом 28 дней.

В Великобритании уже около 1,5 млн человек получили первую из двух необходимых инъекций вакцины от Covid-19.

Как сообщалось, 6 января регулятор ЕС также разрешил использовать вакцину от Moderna в Европе.

Мэр Лондона объявил о ЧС из-за переполненных больниц

Между тем, В Лондоне в связи с резким ростом заболеваемости Covid сложилась критическая ситуация, заявил мэр города Садик Хан, об этом сл ссылкой на Reuters сообщает РБК.

"Угроза, которую вирус представляет для нашего города, находится в стадии кризиса. У каждого 30-го лондонца сейчас Covid-19. Если мы не предпримем немедленных действий, наша система здравоохранения может быть перегружена и погибнет больше людей", — заявил он.