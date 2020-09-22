Великобритания вводит новые ограничения из-за Covid-19
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Великобритания вводит новые ограничительные меры из-за роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон. Трансляцию ведет телеканал Sky News.

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В частности, пабы, бары и рестораны должны будут обслуживать посетителей исключительно за столиками, отметил Джонсон. Также все заведения должны закрываться в 22.00, после этого продолжать работу смогут только службы доставки.

Кроме того, вводятся штрафы для объектов торговли и туризма за нарушение правил по нераспространению Covid-19, при неоднократном нарушении их работа может быть прекращена.

При этом школы, колледжи и университеты Великобритании продолжат работу, подчеркнул премьер.

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Source

Gazeta.ru

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Source

Gazeta.ru

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