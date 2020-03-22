Великобритания закрыла рестораны и пабы после ультиматума Макрона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ввел временный запрет на работу ресторанов, пабов и других заведений под давлением президента Франции Эмманюэля Макрона, пишет The Bell со ссылкой на французское издание Libération.

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По данным Libération, Макрон пригрозил закрыть границу между Францией и Великобританией, если Джонсон не примет жестких карантинных мер. Британский премьер был вынужден согласиться.

Великобритания занимает десятое место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом, следует из данных американского Университета Джона Хопкинса, который отслеживает ситуацию в реальном времени: более 5 тысяч случаев, 234 смерти. Франция — седьмая: почти 15 тысяч случаев, 562 смерти.

Ограничение работы общепита не самая жесткая мера. Власти Германии решили запретить людям собираться даже втроем — исключение установлено только для родственников и близких. Запрет будет действовать две недели.