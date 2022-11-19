Венгрия выступила против финпомощи Украине от ЕС

Венгрия не станет поддерживать план Европейского Союза по предоставлению Украине макрофинансовой помощи на 2023 год. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан во время выступления на конференции в Будапеште, сообщает Sky News.

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По его словам, хотя он и "осуждает российскую агрессию и поддерживает украинский народ", однако он не желает "ставить интересы" Украины выше интересов своей страны.

Отказ Венгрии одобрить план ЕС грозит полным его срывом. Причина этого заключается в том, что изменения в бюджетных правилах ЕС требуют единогласного одобрения стран-членов.

Орбан также предложил "альтернативу" этому плану. В частности, он рекомендовал 27 членам ЕС определить, сколько они готовы предоставить Украине, и распределить сумму "пропорционально и справедливо" между собой, не беря совместно кредиты для осуществления платежей.

По его словам, Венгрия готова предоставить Украине от 152,2 до 177,6 млн долларов США из собственного бюджета на двусторонних условиях. Он отметил, что эта сумма не нанесет принципиального ущерба национальным интересам Венгрии.