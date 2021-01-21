Венгрия зарегистрировала вакцину "Спутник V"

Российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Венгрии - первой из стран ЕС, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

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"Венгрия - первая страна ЕС, оценившая все преимущества "Спутника V" и разрешившая его использование", - приводятся слова Дмитриева в твиттере производителя вакцины в четверг.

Вакцина зарегистрирована Национальным институтом фармакологии и питания Венгрии (OGYEI) в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований "Спутника V" в России и всесторонней оценки препарата экспертами в Венгрии, отмечают в РФПИ.

По аналогичной процедуре вакцина ранее была зарегистрирована в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане. Препарат также зарегистрирован в России и Белоруссии.