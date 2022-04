Верховным судьей США впервые стала афроамериканка

Сенат Конгресса США голосами 53 законодателей (50 демократов, 3 республиканца) против 47 утвердил 51-летнюю афроамериканку Кетанджи Браун Джексон в должности члена Верховного суда (ВС) страны. Об этом сообщила в четверг, 7 апреля, вице-президент США Камала Харрис.

Джексон станет первой чернокожей женщиной в составе высшей судебной инстанции Соединенных Штатов. Ей предстоит сменить 83-летнего Стивена Брайера, который уйдет в отставку этим летом.

Кетанджи Браун Джексон и президент США Джо Байден, наблюдавшие за голосованием из Белого дома, обнялись, когда стало известно об утверждении.

"Великий день для Америки"

В зале заседаний Сената раздались аплодисменты. Пресс-секретарь американского президента Дженнифер Псаки на брифинге отметила, что Белый дом считает произошедшее "в значительной степени историческим" событием.

"Как и многие из вас, я не могу не испытывать чувство гордости, радость от того, что эта достойная, высококвалифицированная чернокожая женщина будет членом Верховного суда страны", — написала в Twitter бывшая первая леди Мишель Обама.

I was so moved to see Justice Ketanji Brown Jackson confirmed this afternoon. Like so many of you, I can’t help but feel a sense of pride—a sense of joy—to know that this deserving, accomplished Black woman will be a part of the highest court in the land. pic.twitter.com/hnPcDuPt8w