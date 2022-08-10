Вертолет Российской Федерации нарушил границу Эстонии

Во вторник вечером в районе Койдула в Юго-Восточной Эстонии через границу без разрешения перелетел вертолет Ми-8 Российской Федерации, который пробыл в воздушном пространстве Эстонии около одной минуты.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Об этом BNS сообщил генеральный штаб Сил обороны, отметив, что у вертолета не было плана полета, транспондер был отключен. У экипажа пилота не было двусторонней радиосвязи с наземными службами воздушного движения в Эстонии.

В среду МИД Эстонии вызвал посла России в Эстонии и вручил ему ноту. В этом году это уже третье по счету нарушение воздушной границы Эстонии. По оценке эстонской стороны, речь идет о крайне серьезном, предосудительном и неприемлемом инциденте.

На встрече с российским послом МИД вновь решительно осудил продолжающуюся агрессию России в отношении Украины.

"Мы также подчеркнули, что Россия должна уважать принципы суверенитета и территориальной целостности государств, а также международное право", — сообщила BNS пресс-служба МИД.

В 2021 году самолеты Российской Федерации пять раз нарушили границу Эстонии.