"Верю, что руководство услышит свой народ". В Вильнюсе прошла пресс-конференция Светланы Тихановской

В пятницу, 21 августа в Вильнюсе кандидат белорусской оппозиции на президентских выборах Светлана Тихановская дала пресс-конференцию.

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Во вступительной речи Тихановская повторила требования оппозиции - прекратить насилие, освободить политзаключенных и провести новые свободные выборы, передает Интерфакс.

Беларусь пробудилась, люди больше не хотят жить в страхе и лжи, говорит кандидат белорусской оппозиции на выборах президента Светлана Тихановская. "Наша общая цель проста - мы не хотим больше жить в страхе и во лжи. Мы хотим того, что по праву принадлежит каждому человеку в мире - право жить, не быть избитым на улице, право не оказаться в тюрьме без суда, и право на честные, прозрачные и открытые выборы", - цитирует Тихановскую rus.delfi.lt.

В ходе пресс-конференции Тихановская заявила, что вернется в Беларусь только тогда, когда будет чувствовать там себя в безопасности. "Я безумно люблю свою родину, и я очень хочу туда вернуться", - заявила она.

На вопрос о том, примет ли она участие в выборах президента, в случае, если удастся этого добиться, Тихановская прямо не ответила, указав лишь, что необходимо для начала добиться "этих новых, честных, прозрачных и открытых выборов".

Также она высказалась о возможном диалоге с белорусскими властями: "Я очень надеюсь и я верю в то, что руководство услышит свой народ. Нам всегда говорилось, что президент любит свою страну и любит свой народ. И то, что он видит сейчас, ясно дает понять, что люди хотят перемен. Я очень надеюсь, что здравый смысл преобладает и народ будет услышан".

На вопрос о том, как долго в Беларуси будут продолжаться массовые протесты, конкретно Тихановская ответить не смогла. "На этот вопрос ответит только время. Но, вы знаете, народ Беларуси уже никогда не сможет принять нынешнее руководство, не сможет простить и забыть все то насилие, которое испытали наши граждане во время мирных демонстраций", - считает она.

Прибывшая в Литву на прошлой неделе после выборов в Беларуси Тихановская до этого не общалась с журналистами. В четверг она посетила правительство Литвы, где встретилась с премьером Саулюсом Сквернялисом.

Тихановская некоторое время находилась в самоизоляции, затем сдала тест на коронавирус, который оказался отрицательным. Уже находясь в Вильнюсе, Тихановская обратилась к главам стран Европы с призывом не признавать результаты голосования в Беларуси и пообещала, что созданный по ее инициативе Координационный совет незамедлительно объявит о новых выборах с участием иностранных наблюдателей.