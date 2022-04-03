Вице-премьер Польши: мы открыты для размещения ядерного оружия США
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Польский вице-премьер, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский утверждает, что его страна открыта для размещения на своей территории американского ядерного оружия. С таким заявлением он выступил в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Если американцы нас бы попросили разместить в Польше атомное оружие, мы были бы открыты для этого. Это существенно бы усилило сдерживание Москвы", — полагает Качиньский. Тем не менее в настоящий момент такой вопрос не ставится, заметил он, добавив, что "это скоро может измениться".

Качиньский призвал создать в Польше новый командный центр НАТО. "Мы хотели бы иметь в Польше большой оперативный командный штаб НАТО, как, например, в Брюнсюме (Нидерланды), где планируются и откуда проводятся совместные операции НАТО. Это было бы ясным сигналом Москве о том, что руководящий уровень НАТО сейчас есть и на востоке", — сказал он.

Польский вице-премьер считает, что альянс должен делать больше для урегулирования ситуации в Украине. "Первое — провести миротворческую миссию. Это возможно, конечно, только при одобрении Украиной. Второе — страны НАТО должны, наконец, предоставить оружие, о котором активно просит Зеленский", — утверждает Качиньский.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?