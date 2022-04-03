Вице-премьер Польши: мы открыты для размещения ядерного оружия США

Польский вице-премьер, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский утверждает, что его страна открыта для размещения на своей территории американского ядерного оружия. С таким заявлением он выступил в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

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"Если американцы нас бы попросили разместить в Польше атомное оружие, мы были бы открыты для этого. Это существенно бы усилило сдерживание Москвы", — полагает Качиньский. Тем не менее в настоящий момент такой вопрос не ставится, заметил он, добавив, что "это скоро может измениться".

Качиньский призвал создать в Польше новый командный центр НАТО. "Мы хотели бы иметь в Польше большой оперативный командный штаб НАТО, как, например, в Брюнсюме (Нидерланды), где планируются и откуда проводятся совместные операции НАТО. Это было бы ясным сигналом Москве о том, что руководящий уровень НАТО сейчас есть и на востоке", — сказал он.

Польский вице-премьер считает, что альянс должен делать больше для урегулирования ситуации в Украине. "Первое — провести миротворческую миссию. Это возможно, конечно, только при одобрении Украиной. Второе — страны НАТО должны, наконец, предоставить оружие, о котором активно просит Зеленский", — утверждает Качиньский.