Вице-президент Аргентины Киршнер осуждена на шесть лет

Вице-президент и экс-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер приговорена к шести годам тюремного заключения и пожизненному запрету занимать госдолжности. К такому наказанию коллегия из трех судий приговорила ее, признав виновной в мошеннической схеме, в результате которой власти присвоили 1 млрд долларов (956 млн евро) в рамках общественных проектов в ее бытность главой государства. Суд также отклонил обвинение в руководстве преступной организацией, по данной статье наказание могло бы составить 12 лет лишения свободы.

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Впервые осужден действующий вице-президент Аргентины

Как отмечает агентство AP, это первый случай, когда аргентинский вице-президент осужден во время пребывания на посту. Приговор не вступит в законную силу до рассмотрения апелляций, этот процесс может занять годы, констатирует AP. На данный момент у вице-президента Аргентины есть иммунитет от преследований.

Кристина Фернандес де Киршнер раскритиковала приговор, назвав себя жертвой "судебной мафии". Позднее она объявила, что не будет баллотироваться в следующем году на пост президента, который уже занимала в 2007-2015 годах.

Сторонники экс-президента готовят общенациональную забастовку

Сторонники экс-президента заявили о возможности общенациональной забастовки. Они собрались в центре Буэнос-Айреса и прошли маршем к зданию федерального суда, который признал Киршнер виновной. Участники шествия били в барабаны и кричали, преодолевая полицейские заслоны.

1 сентября на 69-летнюю Кристину Киршнер было совершено покушение. Попытка убийства произошла у дома вице-президента Аргентины в Буэнос-Айресе. Как рассказал в телеобращении действующий глава государства Альберто Фернандес, находившийся в толпе мужчина направил на Киршнер пистолет и нажал на курок, однако выстрела не последовало. Нападавшего задержали.

В 2018 году к пяти годам и десяти месяцам тюрьмы по обвинению в коррупции был приговорен экс-министр экономики и бывший вице-президент Аргентины Амадо Буду.