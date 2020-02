ВИДЕО: 10 человек заразились коронавирусом на круизном лайнере. Там отдыхал пенсионер из Гонконга

На круизном лайнере в Японии выявили 10 человек с пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV. По решению властей судно, на борту которого находятся почти четыре тысячи человек (в том числе двое россиян), будет две недели стоять на карантине в прибрежной акватории Йокогамы.

Круизный лайнер "Даймонд принцесс" вышел из Йокогамы 20 января, прошел по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава и в понедельник вернулся обратно. К этому времени несколько человек начали жаловаться на недомогание, и власти решили обследовать всех, кто находится на борту.

Как сообщило в среду министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии, у 10 человек медики выявили пневмонию, вызванную новым коронавирусом. По версии властей, они могли заразиться от пассажира из Гонконга.

По данным компании-перевозчика, 80-летний мужчина, прилетевший в Японию на самолете, находился на борту "Даймонд принцесс" с 20-го по 25 января. Когда он уже был в Гонконге, у него обнаружили коронавирус.

Власти сообщают, что всех пассажиров лайнера, у которых выявили вирус, госпитализировали в больницу в префектуре Канагава.

Оператор лайнера "Даймонд принцесс" сообщает на своем сайте, что с подтвержденным диагнозом были госпитализированы трое японцев, трое граждан Китая, двое австралийцев и по одному гражданину США и Филиппин (член экипажа).

По данным японского телеканала NHK, четверым заболевшим от 50 до 60 лет, еще четверым от 60 до 70, одному - больше 70 и еще одному - за 80. Никто из них не находится в тяжелом состоянии, утверждает телеканал.

Всего, по данным круизной компании, на борту "Даймонд принцесс" находились 2666 пассажиров и 1045 членов экипажа. Около половины из них - граждане Японии, но также на лайнере присутствуют граждане еще 56 стран.

Как сообщили ТАСС в посольстве России в Токио, двое пассажиров круизного лайнера - россияне.

"По данным японских властей, на борту круизного судна, стоящего на рейде в Йокогаме, находятся два гражданина РФ. Посольство принимает меры по выяснению ситуации вокруг наших граждан и готово оказать им всевозможное содействие", - сказали в диппредставительстве.

Оператор "Даймонд принцесс" подчеркивает, что пассажиров, находящихся на карантине, обеспечат всем необходимым - продуктами питания, бесплатным интернетом и телефонной связью.

Один из пассажиров публикует в "Твиттере" фотографии и видео происходящего на лайнере.

I’d like to share what it’s like on board the Diamond Princess cruise. Please use this page to exchange info. #DiamondPrincess #coronavirus pic.twitter.com/wRLdy63suj