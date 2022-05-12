ВИДЕО: CNN показал запись предположительного убийства российскими солдатами украинских мирных жителей
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Телеканал CNN опубликовал видео, снятое 16 марта около автосалона на окраине Киева.

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CNN отмечает, что произошедшее на видеозаписи сейчас расследуется как возможное военное преступление. Телеканал также установил личности погибших — это неназванный владелец автосалона и 68-летний Леонид Пляц, работавший охранником территории.

На видео с камер наблюдения, которые получил телеканал, видно пятерых человек, предположительно русских солдат, которые пытаются вломиться в здание автосалона. К ним приближается владелец магазина с другим человеком с поднятыми руками. Военные обыскивают его, обмениваются несколькими словами, мужчины уходят.

После этого военные открывают огонь им в спины.

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BBC News Русская служба:

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