ВИДЕО: CNN показал запись предположительного убийства российскими солдатами украинских мирных жителей

Телеканал CNN опубликовал видео, снятое 16 марта около автосалона на окраине Киева.

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CNN отмечает, что произошедшее на видеозаписи сейчас расследуется как возможное военное преступление. Телеканал также установил личности погибших — это неназванный владелец автосалона и 68-летний Леонид Пляц, работавший охранником территории.

На видео с камер наблюдения, которые получил телеканал, видно пятерых человек, предположительно русских солдат, которые пытаются вломиться в здание автосалона. К ним приближается владелец магазина с другим человеком с поднятыми руками. Военные обыскивают его, обмениваются несколькими словами, мужчины уходят.

После этого военные открывают огонь им в спины.