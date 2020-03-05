ВИДЕО: Депутаты подрались в турецком парламенте из-за слов в адрес Эрдогана

Депутаты парламента Турции подрались на заседании, посвященном ситуации в сирийской провинции Идлиб, сообщает турецкий портал Milliyet.

Массовая драка произошла между членами правящей Партии справедливости и развития и основной оппозиционной Народно-республиканской партии, которая пропагандирует идеологию турецкого национализма.

Потасовка началась с того, что член Народно-республиканской партии Энгин Озкоч оскорбил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, назвав его подлецом из-за гибели турецких военных в Сирии.

Озкоч отвечал на обвинения Эрдогана в адрес главы НРП Кемаля Кылычдароглу, которого турецкий президент назвал предателем в ответ на предложение начать переговоры с главой Сирии Башаром Асадом на фоне обострения ситуации в Идлибе. Депутат от оппозиционной партии, в свою очередь, назвал Эрдогана нечестным циником.

После этого на трибуну вбежали члены Партии справедливости и развития, завязалась драка. Некоторые политики во время драки падали на пол, опрокидывая кресла.

В потасовке приняли участие несколько десятков депутатов от обеих партий. Заседание парламента прервали. Позднее турецкие СМИ сообщили, что Генеральная прокуратура страны начала проверку слов Озкоча.