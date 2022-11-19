ВИДЕО. Девять человек погибли из-за взрыва газа на Сахалине

В одной из квартир пятиэтажного жилого дома взорвался газовый баллон. В результате обрушился подъезд, где проживали 33 человека.

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Девять человек погибли и еще девять пострадали в результате взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Тымовское на острове Сахалин. Об этом в субботу, 18 ноября, сообщили губернатор региона Валерий Лимаренко и государственное агентство ТАСС.

Газ взорвался около 13 часов по местному времени в угловом подъезде пятиэтажки на Библиотечной улице. В этом подъезде числятся 33 человека, 23 из них живы. К вечеру Лимаренко отчитался, что из девяти погибших четверо — дети. Разбор завалов продолжается. Для людей, оставшихся без жилья, организовали пункт временного размещения. Губернатор пообещал всем пострадавшим материальную помощь.

Одну женщину после экстренной операции на самолете санавиации транспортировали в областной центр — Южно-Сахалинск. На спасательных работах также получил травму пожарный, но от госпитализации отказался.

В доме 1980-го года постройки насчитывалось 80 квартир, он не был газифицирован. Последний раз капитальный ремонт здания проводили в 2016 году. Предварительной причиной взрыва экстренные службы считают 20-литровый газовый баллон, подключенный к кухонной плите в одной из квартир.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о причинении смерти и уничтожении имущества по неосторожности. На место взрыва выехали следователи и группа экспертов, а также областной прокурор. Ведомство намерено проверить, как в регионе соблюдаются нормы эксплуатации газового оборудования.

Видео с Сахалина, где взрывом разрушен целый подъезд. Под завалами могут еще оставаться люди. pic.twitter.com/V0NwSwxCar — Serg Wысоцкий (@SergAibertich) November 19, 2022

Пропаганда: Россия великая газовая держава.

Реальность: В негазифицированном доме на Сахалине взрывается газовый баллон. 8 погибших, из них трое детей pic.twitter.com/EnGFl4dF6m — IanMatveev (@ian_matveev) November 19, 2022