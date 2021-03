ВИДЕО: Из-за севшего на мель судна сотня кораблей стоит в пробке в Суэцком канале

Гигантское судно село на мель и привело к коллапсу Суэцкого канала — важнейшего торгового пути, по которому в том числе перевозят грузы с нефтью и газом. Об этом пишет Bloomberg.

Из-за пробки, которая образовалась после того, как контейнеровоз Ever Given сел на мель, "встали" по меньшей мере сотня судов. Bloomberg отмечает, что это произошло "случайно", из-за того, что судно отклонилось от курса. Причина отклонения — внезапно поднявшийся сильный ветер, сообщила тайваньская компания Evergreen Line.

По словам оператора судна Bernhard Schulte Shipmanagement, экипажу ничего не угрожает. По последним данным, на судне нет пострадавших, акватория не загрязнена. Судно Ever Given следовало из Китая в Роттердам (Нидерланды).

The Suez Canal, one of the most important shipping lanes in the world, is reportedly blocked because someone accidentally got stuck with their giant container ship. The photo is unreal. pic.twitter.com/I2ACkBqPi2