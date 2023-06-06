ВИДЕО. Каховская ГЭС: "величайшая рукотворная экологическая катастрофа в Европе за десятки лет"

Ответственность за разрушение плотины Каховской ГЭС на Днепре лежит на России, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, "Россия взорвала бомбу массового экологического поражения".

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"К сожалению, уже больше года Россия контролирует и дамбу, и всю Каховскую ГЭС. Взорвать ее как-то извне — обстрелами — физически невозможно. Она была заминирована. Заминирована именно русскими оккупантами и взорвана ими. Россия взорвала бомбу массового экологического поражения. Это величайшая рукотворная экологическая катастрофа в Европе за десятки лет", — заявил Зеленский на саммите "Бухарестской девятки" (объединяет входящие в НАТО страны Центральной и Восточной Европы).

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал разрушение Каховской ГЭС следствием диверсии со стороны Украины, а представители оккупационных администраций настаивали, что плотина была разрушена из-за многомесячных обстрелов.

В результате прорыва дамбы в Украине затоплены десятки населенных пунктов. Идет эвакуация населения на обеих берегах Днепра — как на том, что контролирует Украина, так и на том, который захватила в 2022 году Россия.

Гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота описал два сценария в зависимости от повреждений плотины. Основной сценарий: за следующие 3-4 дня Каховское водохранилище будет сработано до нуля: то есть, вода вытечет полностью и станет видно дно. Второй возможный вариант, который описал Сирота, такой: если нижняя часть плотины цела, то в водохранилище останется около трех метров воды.

При этом и украинские, и российские эксперты заявили, что обмеление водохранилища может привести к экологической катастрофе. "Самое страшное, если при полном спуске водохранилища оголятся токсичные отложения, которые будут пылить. Вот это настоящая химическая бомба", — заявлял РИА Новости эколог, доцент МГУ Алексей Медведков.