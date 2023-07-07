В Сети появилось видео из Украины, на котором виден пригнанный из Латвии автомобиль — ранее эта машина была конфискована у владельца за пьяное вождение. Теперь транспортное средство используется на фронте.

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На видео виден легковой автомобиль Volkswagen Tiguan. В его багажнике лежит внушительных размеров ящик с тротилом (по-крайней мере, это следует из надписи на коробке). Также видны сложенные друг на друга мины.

"Что у нас тут? Подарки!" — говорит автор видео.

На сегодняшний день Латвия безвозмездно передала Украине более 70 автомобилей, конфискованных у пьяных водителей.

Уже сообщалось, что в ноябре прошлого года вступили в силу поправки к Уголовному закону, предусматривающие уголовную ответственность за вождение или обучение вождению при концентрации алкоголя выше 1,5 промилле. Решением Сейма также разрешена конфискация личных автомобилей пьяных водителей.

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