Итальянский лётчик и каскадёр Дарио Коста попал в Книгу рекордов Гиннесса. До него никто в мире не совершал подобных трюков.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Полёт занял 43,44 секунды. За это время Коста преодолел 2 километра 260 метров, пролетев через два автомобильных тоннеля Чаталджа. Каскадёр управлял одномоторным самолётом, который был специально подготовлен для рекорда.

Во время эксперимента борт находился на высоте от 70 сантиметров до одного метра над асфальтом. Пилоту необходимо было выдерживать расстояние между стенами, подстраивая траекторию под изменения архитектуры сооружения.

Отмечается, что итальянец установил сразу четыре рекорда Гиннесса: первый полёт самолёта через тоннель, первый полёт самолёта через два тоннеля, первый взлёт самолёта из тоннеля, а также самый длинный тоннель, пройденный воздушным судном.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

3

Source

rus.DELFI.lv

Tags

рекорд Гиннесса
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
История Ольги: смена профессии позволила вернуться к работе по призванию
Группа Carnival Youth приглашает на дружественный природе отдых у воды
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего
Снова в школу!
Запущена инициатива "За чистые реки!", чтобы улучшить речную экосистему Латвии
В Рижском порту началась погрузка зерновых нового урожая
История Арманда: смена профессии дала материальную стабильность
История Улдиса: после выхода на пенсию по выслуге лет освоил новую профессию