Итальянский лётчик и каскадёр Дарио Коста попал в Книгу рекордов Гиннесса. До него никто в мире не совершал подобных трюков.

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Полёт занял 43,44 секунды. За это время Коста преодолел 2 километра 260 метров, пролетев через два автомобильных тоннеля Чаталджа. Каскадёр управлял одномоторным самолётом, который был специально подготовлен для рекорда.

Во время эксперимента борт находился на высоте от 70 сантиметров до одного метра над асфальтом. Пилоту необходимо было выдерживать расстояние между стенами, подстраивая траекторию под изменения архитектуры сооружения.

Отмечается, что итальянец установил сразу четыре рекорда Гиннесса: первый полёт самолёта через тоннель, первый полёт самолёта через два тоннеля, первый взлёт самолёта из тоннеля, а также самый длинный тоннель, пройденный воздушным судном.