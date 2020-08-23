ВИДЕО: Лукашенко с автоматом прилетел в резиденцию после подхода протестующих

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел на вертолете в свою резиденцию — Дворец независимости. Видео опубликовал Telegram-канал "Пул первого", пишет РБК.

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На записи видно, что Лукашенко несет в руках автомат, похожий на АК, без рожка. Президент одет в бронежилет.

По данным Telegram-канала NEXTA, Лукашенко, предположительно, сопровождает его сын Николай (ему 15 лет) в военной форме и с автоматом.

На видео снято, как Лукашенко идет по территории у Дворца независимости. Он говорит кому-то "Отстань" и уточняет: "Там никого не осталось, да?".

Ранее к резиденции пришли протестующие, но силовики перекрыли им дорогу.

Лукашенко вышел за оцепление Дворца Независимости!

Поблагодарил силовиков: "Спасибо, вы красавцы!!!"

Они ответили: "Мы с вами до конца!" pic.twitter.com/5N93uhh4Ts — Потапов Евгений (@ea_potapoff) August 23, 2020



О том, что на территории Дворца независимости сел белый вертолет, на борту которого была красно-зеленая полоса в цвета белорусского флага, сообщил и корреспондент РБК. Telegram-канал NEXTA передавал, что готовится эвакуация Лукашенко, но позднее выяснилось, что президент, наоборот, прибыл в резиденцию.

В Минске 23 августа проходит многотысячный марш протеста. Люди начали собираться на проспекте и площади Независимости в центре города. Они скандировали "Свободу!", "Уходи!" и "Позор!".

По оценке Tut.by, в акции протеста участвуют более 100 тыс. человек. К демонстрантам также присоединились рабочие транспортных заводов, устроившие забастовку, сообщил портал.

Массовые протесты в Белоруссии начались после выборов президента. По данным ЦИК, их выиграл Лукашенко, находящийся у власти 26 лет. Люди выходят на улицы уже 15 дней. Они требуют отставки президента, проведения новых выборов и недопущения насилия к мирным жителям.