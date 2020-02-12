ВИДЕО: Морская пена "затопила" Бретань из-за урагана "Киара"

Жители портового городка Сен-Гвеноле на северо-западе Франции стали свидетелями необычного природного явления: из-за урагана "Киара", бушевавшего по всей Европе в минувшие выходные, улицы заполнились морской пеной.

Морская пена заполнила улицы порта Сен-Гвеноле в Бретани, на северо-западе Франции. Из-за шторма "Киара", прошедшего по всей Европе, растворенные в морской воде вещества и органические частицы "взболтались" в пену, а сильный ветер вынес ее на берег и покрыл улицы городка слоем глубиной по колено взрослому, сообщает Euronews.

По данным экстренных служб, ураган "Киара", бушевавший в минувшие выходные, унес жизни двух человек во Франции. Около 30 человек получили травмы.

Шторм "Киара" 8 февраля накрыл Великобританию, а на следующий день продвинулся к странам Бенилюкса, Скандинавии и Балтии. Из-за дождя и сильного ветра у европейцев возникли проблемы со связью и транспортом. Многие жители остались без света: 15 тысяч домов в Нормандии до сих пор оставались без электричества.

Ураган пришел в Европу с юго-восточного побережья США. В некоторых странах скорость ветра, по данным синоптиков, превышала 140 км/ч. Сильнее всего шторм обрушился на Уэльс, где в отдельных частях порывы ветра достигали 150 км/ч.

Шквальный ветер и проливные дожди доставили европейцам большие проблемы. Некоторые авиакомпании из-за плохих погодных условий отменили свои международные и внутренние рейсы. Многие поезда и междугородние автобусы ходили с опозданием из-за поваленных на дороги и рельсы деревьев. В результате выпавших осадков мелкие речки вышли из берегов и образовали мини-наводнения. Многие жильцы в западной части Европы остались без крыши над головой.