Прошедший в Москве сильный ливень привел к потопу на дорогах, пробкам и частичному перекрытию движения. Центр организации дорожного движения сообщал о затоплении проезжей части на Варшавском шоссе, улице Подольских Курсантов в районе д.26 и в Булатниковском проезде возле железнодорожной станции "Бирюлево-товарная", Востряковском проезде, на проспекте Вернадского, улице Покрышкина.

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На Никулинской затопило несколько автомобилей. Пользователи Twitter сравнили слово "подтопление" с часто используемыми в провластных СМИ эвфемизмами "хлопок" вместо "взрыв" и "возгорание" вместо "пожар". На Варшавском шоссе не просто "подтопило" проезжую часть, там образовалось целое море, писали москвичи.

"Скопилась вода из-за того, что сеть перегружена из-за очень сильного ливня", — заявили изданию "Подъем" в пресс-службе ГУП "Мосводосток". Заммэра Москвы Петр Бирюков назвали причиной затоплений попавшую в канализацию листву, передает РИА "Новости".

Затопленными в Москве оказались дороги, подземные переходы и дворы. Очевидцы рассказали Life, что на Булатниковской улице в районе дома номер 1 высота воды достигала метра, проникая в салоны автомобилей.

В районе пересечения с улицей Академика Янгеля "зависли" несколько светофоров, автомобилисты вынуждены ехать на красный, чтобы уехать от места потопа. В торговом центре "РИО" на Ленинском проспекте поток хлынул с потолка второго этажа прямо в магазин одежды, а в ТЦ у метро "Озерная" вода заперла посетителей на ступеньках и залилась в продуктовые магазины на первом этаже.

