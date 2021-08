ВИДЕО: На Южную Африку обрушились снегопады и рекордные морозы

Холодный фронт, обрушившийся на Западный Кейп и другие части ЮАР, принес редкие необычно сильные снегопады и ураганные ветры с порывами до 80 км/ч, сообщает Euronews. Температура воздуха в центральной части страны опустилась почти до -10 градусов. Это исторический рекорд.

Несмотря на то, что в южном полушарии сейчас зима, такие погодные условия являются нетипичными для Южной Африки. Местные жители, особенно, дети, пользуясь такой возможностью, наслаждаются снегом в горах и высокогорьях недалеко от города Сирес, примерно в 180 км от Кейптауна.

Это не первые катаклизмы такого рода в ЮАР за последние месяцы. Так, в конце июля на Юг Африки пришла настоящая зима. По словам метеорологов, ее принес циклон из Антарктики. На города обрушились снегопады, а столбики термометров опустились почти до минус 10 градусов. В ЮАР были побиты исторические рекорды самой низкой температуры. Холода продержались около недели.

Как сообщает Deutsche Welle, в ночь 24 июля, по данным синоптиков, сразу в 19 районах ЮАР были побиты исторические рекорды самой низкой температуры. В городе Кимберли, расположенном в центральной части страны, и прилегающих к нему районах впервые за весь период метеорологических наблюдений температура воздуха опустилась до минус 9,9 градусов Цельсия.

В ряде городов Южно-Африканской Республики в воскресенье, 25 июля, продолжал идти снег, дороги там перекрыли из-за гололеда.

"#Snowstorm in #Africa!" #Snow in #SouthAfrica this week with 19 records smashed in past 24 hours for #ColdestDayEver! pic.twitter.com/oDtq17Wk1u