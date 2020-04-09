ВИДЕО: Полицейские дают урок зумбы для жителей на карантине

Чтобы поднять настроение жителей, находящихся дома на карантине из-за Covid-19, в Колумбии полицейские решили провести урок зумбы, сообщает euronews.com.

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Судя по видео, затея пришлась по душе местным жителям. Они с энтузиазмом принялись отплясывать под зажигательные ритмы, наблюдая за "тренерами" из окон и с балконов.

На 9 апреля в Колумбии зарегистрировано 2054 случая заражения Covid-19 и более 50 смертей.