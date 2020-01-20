ВИДЕО: Пятеро погибших в Перми из-за прорыва трубы с кипятком в хостеле

В Перми в результате прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле погибли по меньшей мере пять человек. Еще трое госпитализированы с ожогами.
Как сообщает региональное управление Следственного комитета России, авария произошла ночью в Индустриальном районе Перми в мини-отеле "Карамель", расположенном в цокольном этаже жилого дома - произошел прорыв трубопровода с горячей водой, после чего помещение отеля было затоплено.
Тела погибших обнаружили после того, как из помещения откачали горячую воду, сообщили в МЧС. Сейчас устанавливаются личности погибших.
Как сообщил Интерфаксу источник в экстренных службах, среди погибших был один ребенок. Его возраст собеседник агентства не уточнил.
По данным регионального минздрава, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии, двое - в состоянии средней тяжести. Еще три человека отказались от госпитализации и будут находиться на амбулаторном лечении под наблюдением врачей, сообщила глава ведомства Оксана Мелехова.
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На данный момент, по информации специалистов ожогового центра, к ним поступили трое пострадавших при прорыве системы отопления в гостинице. Все пострадавшие с ожогами осмотрены специалистами, им оказывается необходимая медицинская помощь. Одна пациентка находится в тяжелом состоянии, два в состоянии средней тяжести. Также известно, что три человека отказались от госпитализации и будут находиться на амбулаторном лечении под наблюдением врачей.
Как сообщил журналистам и.о. министра территориальной безопасности Пермского края Игорь Гончаров, все пострадавшие были постояльцами отеля.
При этом трубу с теплоносителем, по его словам, прорвало не в подвальном помещении, где располагается отель, а "где-то выше".
"Трубу прорвало не здесь, не в подвале. Где-то выше была авария, а к ним [в отель] стекла вода", - сказал министр.
Хостел расположен в пятиэтажном доме 1965 года постройки, пишет ТАСС.
Следствие возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).