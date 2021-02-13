Популярный в России видеоблогер Михаил Литвин показал на своем канале в Youtube разбитую витрину, в которую он въехал на Porsche Taycan Turbo S. За один день видео посмотрели более четырех миллионов человек.

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Литвин в видеоролике рассказал своим подписчикам, что недавно приобрел новую машину в диллерском центре Porsche, а затем сел за руль и хотел показать, как она ускоряется, но не успел затормозить перед автосалоном и проехал через стеклянные окна витрины.

"Перепутал педали", — написал Литвин в Instagram.

Литвин — один из самых скандальных российских видеоблогеров. В 2018 году его задержали в Москве столичные полицейские. Это случилось после того, как в полицию обратился представитель агентства недвижимости, сообщивший об окровавленной девушке в багажнике BMW 116i. На допросе Литвин пояснил, что снимает уличные розыгрыши и проверяет реакцию прохожих на возникающие обстоятельства. Литвина признали виновным в мелком хулиганстве.

Канал Литвина в Youtube насчитывает более шести миллионов подписчиков. В своих видеороликах 21-летний молодой человек регулярно сжигает и разбивает дорогие машины. В прошлом году он опубликовал видеозапись, на которой сжег Mercedes GT63s стоимостью 145 тыс. евро. Это видео посмотрели более 21 млн человек.