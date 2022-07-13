(ВИДЕО) С портала вакансий — прямиком на войну. Delfi.EE показал, как проходит российская вербовочная кампания

Российская армия отчаянно нуждается в подкреплении. Команда Delfi TV решила предложить свою помощь и выяснила, как набор на фронт ведется с помощью обычных объявлений о приеме на работу.

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Начиная с марта российское министерство обороны размещает массу объявлений на российских порталах по трудоустройству. Наиболее распространены объявления о поиске "военнослужащего по контракту", но диапазон предложений варьируется от медика до снайпера.

Вакансий так много, что в какой-то момент на портале вакансий SuperJob, которым пользуется министерство обороны, была создана отдельная страница для этих объявлений. Только за один день там появляется более 500 предложений.

Delfi TV позвонил по некоторым из них. На том конце провода нам отвечали представители пунктов отбора на службу по контракту, расположенных по тем же адресам, что и призывные пункты.

"Пункт отбора на службу по контракту, город Брянск. Сержант Калугин слушает".

Через пять минут наш вымышленный герой, 24-летний Артем, оказался в списке на "собеседование", на котором ему обещали сообщить более подробную информацию и предложить контракт, после заключения которого он мог бы отправиться на фронт всего через 3-4 дня обучения.

Подробности — в видео от Delfi TV.