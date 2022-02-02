В лондонском аэропорту Хитроу самолет авиакомпании British Airways едва не потерпел крушение, не сумев приземлиться, сообщает "Моя Планета".

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Самолет зашел на посадку и уже коснулся шасси взлетно-посадочной полосы, когда сильнейший порыв ветра снес судно и едва не привел к его крушению. Пилоты передумали сажать лайнер и снова поднялись в воздух, чтобы зайти на вторую посадку в более благоприятных условиях.

Очевидцы, которые снимали видео, похвалили экипаж. По их словам, хвост самолета ударился о взлетно-посадочную полосу.

На Великобританию уже обрушился шторм "Корри" с порывами ветра от 110 до 130 км/ч. Ранее Соединенное королевство пережило шторм "Малик". В результате стихийного бедствия погибли два человека, тысячи домов остались без электричества.

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