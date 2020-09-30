ВИДЕО: СМИ сообщили о взрыве в Париже. Им оказался гул истребителя
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Мировые СМИ днем 30 сентября сообщили о взрыве в Париже. Вскоре местная полиция объяснила в "Твиттере", что это был гул истребителя, который преодолел скорость звука.

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"Важная информация о шуме, который был слышен в Париже и пригородах. Никакого взрыва не было, это шум от истребителя, который преодолел звуковой барьер", — заявили в полиции и попросили горожан не занимать линии экстренных служб.

Гул истрибителя, пролетевшего над Парижем, испугал участников Открытого чемпионата Франции по теннису. Швейцарец Станислас Вавринка и немец Доминик Кепфер заметно напряглись, когда услышали звук, напоминающий громкий хлопок.

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rus.DELFI.lv

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