ВИДЕО: СМИ сообщили о взрыве в Париже. Им оказался гул истребителя

Мировые СМИ днем 30 сентября сообщили о взрыве в Париже. Вскоре местная полиция объяснила в "Твиттере", что это был гул истребителя, который преодолел скорость звука.

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"Важная информация о шуме, который был слышен в Париже и пригородах. Никакого взрыва не было, это шум от истребителя, который преодолел звуковой барьер", — заявили в полиции и попросили горожан не занимать линии экстренных служб.

Un bruit très important à été entendu à Paris et en région parisienne. Il n'y a pas d'explosion, il s'agit d'un avion de chasse qui a franchi le mur du son.

N'encombrez pas les lignes de secours ! — Préfecture de Police (@prefpolice) September 30, 2020

Гул истрибителя, пролетевшего над Парижем, испугал участников Открытого чемпионата Франции по теннису. Швейцарец Станислас Вавринка и немец Доминик Кепфер заметно напряглись, когда услышали звук, напоминающий громкий хлопок.