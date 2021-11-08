ВИДЕО: сотни мигрантов идут вдоль шоссе к белорусско-польской границе (дополнено в 15.47)

Утром 8 ноября к белорусско-польской границе выдвинулась большая колонна мигрантов. По приблизительным подсчетам, в колонне несколько сотен человек. Они движутся к пункту пропуску "Брузги".

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Bardzo niepokojące informacje z granicy. Na Białorusi, przy granicy z Polską, zgromadziła się duża grupa migrantów.

Ruszyli właśnie w stronę granicy RP. Będą próbowali masowo wkroczyć do Polski. pic.twitter.com/AHexXfsy8a

— Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 8, 2021



Позже в Госпогранкомитете Беларуси прокомментировали ситуацию. "В данный момент многочисленная группа беженцев с вещами движется вдоль трассы к границе с Польшей. Пограничная стража Польши неоднократно рапортовала о том, как тысячами вытесняет мигрантов к границе с Беларусью. На подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей", — говорится в заявлении ведомства.

В ГПК также заявили, что "белорусской стороной принимаются необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали".

Литовские пограничники передислоцируют силы

В связи с движением большой колонны мигрантов литовские пограничники передислоцируются силы, сообщила в понедельник Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ). Как утверждает глава СОГГЛ Рустамас Любаевас, по данным различных источников, на границе Белоруссии с Польшей могут находиться от 1 тыс. до 5 тыс. нелегальных мигрантов.

"Они собираются на подступах к контрольно-пропускному пункту Брузги (на белорусской стороне) — Кузница (на польской стороне). Этой информацией мы уже располагали в выходные дни", — заявил Любаевас в понедельник на заседании комитета Сейма по национальной безопасности и обороне.

"К возможным сценариям мы готовились в выходные, сегодня уже будут приниматься решения, сейчас проходят встречи со штабом вооруженных сил Литвы, планируем воспользоваться возможностью дислокации дополнительного количества военных. Также в данный момент уже согласованы действия с полицией, Службой общественной безопасности, передислоцируются наши силы", — отметил он.

"Мы готовимся ко всем возможным сценариям", — добавил глава СОГГЛ.

В этом году в Литву из Белоруссии незаконно попали более 4,2 тыс. мигрантов, однако с августа, когда пограничники стали применять тактику разворота и недопущения в страну, не было впущено еще почти 6 тыс. нелегалов.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации миграционных потоков и называет это гибридной агрессией. По этой причине в Литве на границе объявлена чрезвычайная ситуация.

Польскую границу охраняют 12 тысяч солдат

Министерство обороны Польши повысило уровень боевой готовности войск на границе с Белоруссией, сообщил глава польского оборонного ведомства Мариуш Блащак в Twitter. Об это пишет РБК.

"На границе дежурят уже более 12 тыс. солдат. Мы повысили уровень боевой готовности. Совместно с МВД [Польши] мы подготовлены к обороне польской границы", — подчеркнул он.

Замглавы МИД Польши Петр Важик заявил, что ситуация на белорусско-польской границе из-за наплыва мигрантов может обостриться, что приведет к жертвам как минимум на одной из сторон. Важик счел происходящее на границе провокацией, целью которой является "насильственное пересечение границы". Он добавил, что мигрантов специально доставили в приграничный район.

По данным польских властей, с начала августа было совершено более 18 тыс. попыток незаконного пересечения границы, а с начала ноября поток из Белоруссии в Польшу достигал 500 человек в день.

Задержанных за незаконное пересечение границы отправляли в специальные "охраняемые лагеря", однако в сентябре польский сейм проголосовал за выдворение нелегалов обратно на территорию Белоруссии. Тогда Минск ужесточил правила въезда в страну для граждан Сирии, Египта, Афганистана, Пакистана, Йемена, Ирана и Нигерии. Согласно новым правилам, для въезда в страну они должны получить визу только в консульствах и посольствах Белоруссии в своих странах, тогда как ранее они могли сделать это в аэропорту Минска по прибытии.

В ЕС обвинили президента Белоруссии Александра Лукашенко в использовании ситуации с мигрантами для давления на Европу и пригрозили новыми санкциями.