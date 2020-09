ВИДЕО: Tesla Model 3 не прошла тест на экстренное торможение

Cистема экстренного торможения Tesla Model 3 не прошла испытания на демонстрации в Китае. Попытки электрокара затормозить перед идущим "пешеходом" обернулись провалом: машина на скорости сбила манекен, который от удара разлетелся на части.

Журналисты издания Jalopnik утверждают, что перед тем, как врезаться в манекен пешехода, системе удалось распознать его на дороге, однако это произошло слишком поздно. Удар в ходе эксперемента был настолько сильным, что в реальной жизни пешеход наверняка получил бы серьезные травмы или даже погиб.

Clip from China of a $TSLA Model 3, evidently equipped with the latest and greatest safety technology. My guess is the 4D dojo supercomputer recognizes that the pedestrian dummy is not a human and therefore sees no reason to perform evasive maneuvers. pic.twitter.com/R1mQqbxIy9

На втором видео испытывают красный Model 3 с тем же результатом: система экстренного торможения не срабатывает, и электрокар врезается в манекен.

Chinese media ran a series of tests to examine vehicle safety measures, recording their findings. Tesla performed by far the worst. Here is a video of a $TSLA failing its automatic braking test.

Tesla charges $8000 for "Full Self Driving" but can't detect pedestrians in the road pic.twitter.com/4fB60MPUYI