ВИДЕО: В Британии жгут вышки 5G из-за слухов о распространении коронавируса

Фейки и теории заговоров вокруг вируса COVID-19 обернулись поджогами вышек сотовой связи в Великобритании. Как пишет The Verge, за последнюю неделю нападению подверглись сразу пять вышек в разных городах страны. Эксперты связывают поджоги со слухами о связи технологии 5G с распространением коронавирусной инфекции.

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В Великобритании подожгли пять сотовых вышек 5G после того, как в интернете распространились лживые новости о влиянии сотовой связи на пандемию коронавируса. Нападениям подверглись станции в Ливерпуле, Меллинге, Мерсисайде и Бирмингеме.

"Люди пытаются разрушить инфраструктуру, которая необходима в условиях чрезвычайной ситуации с коронавирусом", — цитирует The Verge директора Национальной службы здравоохранения Стивена Повиса.

Массовые поджоги случились после того, как на YouTube и в Facebook появились конспирологические видео об эпидемии коронавируса в пригороде Ливерпуля Аигберте. В них рассказывалось о том, что вирус мог передаваться жителям по сотовой связи 5G.

В правительстве Великобритании назвали эти сообщения "бредом" и "опасной ерундой" и призвали соцсети контролировать распространение дезинформации.

Департамент по вопросам цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Британии сообщил в Твиттере, что "нет ни одного доказательства" тому, что у подобных теорий "есть хоть какая-нибудь вменяемая основа".

"Фейки лишены даже элементарной логики — они никак не объясняют распространение коронавируса в странах вроде Ирана, где 5G нет и будет не скоро", — говорится в сообщении.