ВИДЕО. В Ереване протестующие штурмуют ворота парламента

В Ереване вечером 14 сентября протестующие стали штурмовать ворота парламента. Люди требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщает Зеркало со ссылкой на армянские СМИ.

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Демонстранты считают, что Пашинян планирует подписать мирный договор с Азербайджаном, который сохранит страну в ее советских границах. Они восприняли это как отказ от претензий на Карабах и теперь называют премьер-министра предателем.

Отмечается, что активисты пытались прорваться в здание парламента, выломав ворота, но безуспешно.

Как передают Новости-Армения, протесты начались после того, как, выступая в среду в ходе правительственного часа в парламенте, премьер-министр Никол Пашинян заявил о готовности подписать некие документы, из-за которых его могут назвать предателем.

В среду вечером в Ереване перед парламентом собрались десятки тысяч человек. Они требуют отставки Николы Пашиняна. Митингующие пытались прорваться в здание парламента и даже снесли ворота.

Видео Василий Крестьянинов для The Insider pic.twitter.com/qFpYhjdoV6

— The Insider (@the_ins_ru) September 14, 2022



"Мы хотим подписать бумагу, из-за которой нас много людей будет критиковать, ругать, называть предателями, даже народ может решить отстранить нас от власти, мы будем благодарны, если в результате этого Армения получит длительный мир и безопасность на площади 29 800 кв. километров. Я четко заявляю — то решение, которое это обеспечит, я подпишу. Меня не интересует, что будет со мной дальше, меня интересует, что будет с Арменией", — заявил он.

Как сообщает Интерфакс, до этого Пашинян говорил, что Армения готова признать территориальную целостность Азербайджана в случае вывода вооруженных сил этой республики с армянской территории, в границах СССР.

"Если они выйдут и будут стоять на границах СССР, то мы признаем. Нет — тогда не признаем. И не имеет значение ни военный баланс, ни союзники, ни чей союзник более силен. Это наша политическая позиция, которая не изменится", — отметил он.

Многие восприняли это как отказ от претензий на Карабах и стали называть премьер-министра предателем.

На фоне протестов премьер-министр Армении призвал "не поддаваться на диверсию со стороны внешних недругов".

"Дорогие соотечественники, призываю, прошу, не поддаваться на манипуляции. Никакой документ не подписан и не готовится к подписанию. Это — информационная диверсия, направляемая внешними недоброжелательными силами для того, чтобы сломить сопротивляемость страны", — написал Пашинян в Facebook.

Напомним, 13 сентября произошло резкое ухудшение ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в новых обстрелах.

Обстановка накаляется: армянский народ вышел к парламенту в Ереване и требует отставки премьера Пашиняна. pic.twitter.com/b1nkpo2VSj — Вячеслав Сикора (@SIKORA_slava) September 14, 2022