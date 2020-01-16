ВИДЕО: В Эстонии обстреляли автобусы с пассажирами, задержаны подростки

16 января в 15.00 в полицию поступило сообщение о том, что в Кохтла-Ярве на улице Калеви стреляли по окнам двух рейсовых автобусов. Полиция провела масштабную операцию по задержанию злоумышленников, сообщает Delfi.ee.

В одном автобусе находились пассажиры, во втором кроме водителя пассажиров не было. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

На месте инцидента работали патрули полиции, отряд быстрого реагирования, криминалисты и оперативная группа полиции.

Полиция задержала трех подозреваемых: одному из задержанных молодых людей 20 лет, двое других — несовершеннолетние.

На данный момент неизвестно, стреляли по окнам из огнестрельного, воздушного или спортивного оружия.