ВИДЕО: В Индонезии взорвался нефтяной завод
Foto: Ekrānuzņēmums

Мощный взрыв прогремел на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе Pertamina в городе Балонган, Индонезия. ЧП попало на видео, запись опубликовал Telegram-канал "LIFE SHOT".

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Причины произошедшего не сообщаются. Сейчас на месте работают спасатели, данные о пострадавших не приводятся.

Ранее момент подрыва смертников у входа в католический собор в индонезийском городе Макассар попал на видео. О взрыве у церкви в городе Макассар провинции Южный Сулавеси в Индонезии стало известно ранее 28 марта. Как писали местные СМИ, когда произошел взрыв, верующие совершали воскресную службу внутри церкви.

21 марта в венесуэльском городе Эль-Терехо на газопроводе, принадлежащем государственной компании Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) произошел мощный взрыв, выведший из строя всю ее газовую инфраструктуру.

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Lenta.ru

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