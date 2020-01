ВИДЕО: В Иране пассажирский самолет выкатился на улицу

Лайнер совершал внутренний рейс и слишком поздно зашел на посадку. На борту находились примерно 150 человек, никто не пострадал

В Иране самолет авиакомпании Caspian Airlines после посадки выкатился на городскую улицу, сообщает агентство IRNA.

Инцидент произошел утром 27 января в аэропорту города Махшехр, куда лайнер прилетел из Тегерана. На его борту, утверждает Associated Press, находились примерно 150 человек, никто не пострадал. Представитель аэропорта сообщил IRNA, что пилот лайнера совершил поздний заход на посадку.

Судя по кадрам, опубликованным агентством ISNA, самолет оказался посреди автомобильной улицы. Пассажиры покидали лайнер, у которого не выпущены стойки шасси, c помощью очевидцев инцидента. Как уточняет AP, пока не ясно, были ли с выпуском шасси проблемы, или стойки сломались уже после посадки.

Eye witness sending me these images says all passengers got off the plane. #Iran #Mahshahr #CaspianAirline pic.twitter.com/1jT608cOOp