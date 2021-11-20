ВИДЕО: В Калифорнии из инкассаторской машины рассыпались деньги

В городе Сан-Диего в Калифорнии из инкассаторской машины на дорогу рассыпались деньги. Двух человек, начавших подбирать купюры, арестовали, сообщают The New York Post и CNN.

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Как пишет портал телеканала "Дождь", во время движения грузовика по трассе одна из его дверей открылась, после чего на дорогу посыпались деньги. После этого проезжавшие мимо водители начали останавливаться и подбирать деньги, из-за чего возникла пробка.

"По всей автостраде были деньги. Люди остановились на трассе, полностью заблокировали переулки, начали собирать купюры", — приводит слова представителя дорожного патруля Калифорнии CNN.

The New York Post отмечает, что водитель грузовика сначала попытался собрать купюры, однако, не сумев справиться с этим быстро, начал снимать на видео вышедших из машин водителей, которые подбирали деньги.

Fox 5 San Diego сообщает, что примерно через час после инцидента на место приехала полиция. Офицеры собрали оставшиеся деньги и потребовали от людей немедленно вернуть все, что они подобрали.

Два человека, мужчина и женщина, были задержаны, их подозревают в присвоении денег. Офицер дорожного патруля Калифорнии добавил, что их машина блокировала движение на трассе после остановки. В ведомстве добавили, что работают над расследованием произошедшего вместе с Федеральным бюро расследований (ФБР).