ВИДЕО: В Калифорнии из инкассаторской машины рассыпались деньги

В городе Сан-Диего в Калифорнии из инкассаторской машины на дорогу рассыпались деньги. Двух человек, начавших подбирать купюры, арестовали, сообщают The New York Post и CNN.
Как пишет портал телеканала "Дождь", во время движения грузовика по трассе одна из его дверей открылась, после чего на дорогу посыпались деньги. После этого проезжавшие мимо водители начали останавливаться и подбирать деньги, из-за чего возникла пробка.
"По всей автостраде были деньги. Люди остановились на трассе, полностью заблокировали переулки, начали собирать купюры", — приводит слова представителя дорожного патруля Калифорнии CNN.
The New York Post отмечает, что водитель грузовика сначала попытался собрать купюры, однако, не сумев справиться с этим быстро, начал снимать на видео вышедших из машин водителей, которые подбирали деньги.
Fox 5 San Diego сообщает, что примерно через час после инцидента на место приехала полиция. Офицеры собрали оставшиеся деньги и потребовали от людей немедленно вернуть все, что они подобрали.
Два человека, мужчина и женщина, были задержаны, их подозревают в присвоении денег. Офицер дорожного патруля Калифорнии добавил, что их машина блокировала движение на трассе после остановки. В ведомстве добавили, что работают над расследованием произошедшего вместе с Федеральным бюро расследований (ФБР).