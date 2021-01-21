Грузовик с полуприцепом и номерным знаком Литвы по какой-то причине заехал на лыжню в лесу Харку. В итоге он проехал по ней 1,7 км, пока не застрял недалеко от озера. Водителя на месте не оказалось.

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Управа Нымме сообщила о том, что на лыжне в лесу Харку стоит грузовик. Его можно обойти на лыжах, но сама лыжня испорчена, поэтому передвигаться по ней неудобно. Об инциденте сообщили лыжники, проезжавшие по лыжне утром.

Водитель покинул место происшествия, но полиции удалось с ним связаться и теперь она с ним разбирается. Управа Нымме планирует подготовить и подать заявление о преступлении.

Управа оценивает изначальный ущерб в 1000 евро: час работы укладчика для лыжной трассы стоит 120 евро, а работа займет восемь часов, при условии, что не повреждено еще больше лыжни.

Однако плюсовая температура сегодня вечером сделает поверхность трассы более мягкой и лыжня может еще больше пострадать, когда грузовик будут с нее убирать, поэтому стоимость работ может возрасти.

"Надеемся, что грузовику не придется стоять у озера до весны", — сказала управа.