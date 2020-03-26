ВИДЕО: В Магнитогорске два человека погибли при взрыве газа в жилом доме

Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Магнитогорске, сообщили РБК в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России. Возгорание началось после взрыва, который произошел из-за утечки бытового газа, сообщил РБК источник в центральном аппарате МЧС. О взрыве также пишут ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Как рассказали РБК в пресс-службе МЧС, сообщение о возгорании в одной из квартир пятиэтажного дома поступило в 17:42 мск. Пожар произошел на втором этаже с последующим горением в шести квартирах на третьем и четвертом этажах. По предварительным данным ведомства, несущие конструкции дома не были разрушены. В 18:37 мск пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

Из здания эвакуировали 27 человек, сообщили в пресс-службе МЧС. Источник РБК в центральном аппарате ведомства рассказал, что в двух квартирах оказались заблокированы жители. По его словам, два человека обратились к врачам из-за отравления продуктами горения.

Gāzes sprādziens un ugunsgrēks daudzstāvu dzīvojamā mājā #Magņitogorska #Krievija.

:movie_camera: Sergejs Mirs, Jurijs Bogomolovs pic.twitter.com/v3iMoHPcEp — BreakingLV (@breakinglv) March 26, 2020



В пресс-службе администрации Магнитогорска РБК подтвердили факт возгорания в жилом доме. "Мы не знаем точно, газ это или нет. Пока тушат, там оцепление. Сейчас глава [города] туда приедет", — добавили в пресс-службе.

Очевидец происшествия Максим Моисеенко сообщил РБК о сильном взрыве. "Увидели, что горит второй этаж. Народ стал собираться, подъехали пожарные. <…> Потом огонь перешел на третий этаж. <…>Тушить начали, когда загорелся уже четвертый этаж", — рассказал он.

"Слышали сильный грохот, даже заходили ходуном стекла.

Залаяла собака — испугалась, наверное", — сообщил РБК очевидец случившегося, пожелавший остаться анонимным. "Во время взрыва были на балконе. Потом увидели дым, [услышали] сильный хлопок. И балкон немного затрясло", — рассказала РБК очевидица Юлия.

Алексею Текслеру доложили о произошедшем, сообщили РБК в пресс-службе губернатора Челябинской области. Он поручил главе Магнитогорска Сергею Бердникову организовать работу по определению числа пострадавших и организации пунктов временного размещения людей. Минздраву и Министерству социальных отношений поручено оказать помощь пострадавшим.