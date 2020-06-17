ВИДЕО: В резиденции Путина установили дезинфицирующий тоннель

В резиденции президента Владимира Путина в Ново-Огарево установили дезинфицирующий тоннель для защиты от коронавирусной инфекции, сообщает портал телеканала "Дождь" со ссылкой на РИА "Новости".

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Тоннель разработала пензенская компания "Моторные технологии". На сайте правительства Пензенской области говорится, что установить оборудование "требовалось в сжатые сроки". "Пензенский завод не просто выполнил задачу, но и обеспечил безопасность первого лица государства и всех, кто его посещает", — говорится в сообщении.

Согласно описанию оборудования, за минуту через тоннель могут пройти 12-20 человек, время обработки составляет 3-5 секунд. Тоннель доступен в трех моделях — эко, стандарт и про. Издание The Bell отмечает, что тоннель стоит примерно 510 тысяч рублей (примерно 6,5 тыс евро).

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил "Интерфаксу", что дезинфицирующие тоннели установлены не только в Ново-Огарево, но и в Кремле. Песков отметил, что сейчас резиденция является основным рабочим место Путина — президент проводит там мероприятия и очные встречи.

"Конечно, там, где это касается главы государства, дополнительные меры предосторожности вполне оправданы и объяснимы", — добавил Песков.