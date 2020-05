ВИДЕО: в США в прямом эфире задержали журналистов, снимавших беспорядки в Миннеаполисе

Журналисты CNN снимали беспорядки в Миннеаполисе (штат Миннесота) и их съемочную группу арестовали.

Протестующие в Миннеаполисе вышли на улицу, чтобы выразить свое возмущение смертью 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Он умер в понедельник после задержания полицией, а в интернет попало видео, где он лежит на земле и кричит "я не могу дышать", пока полицейский прижимает его шею к асфальту коленом. Мирный протест перерос в беспорядки и мародерство.

Из-за этих протестов президент Дональд Трамп поругался с социальной сетью Twitter. Он написал на своей странице, что если протестующие будут мародерствовать, он прикажет стрелять по ним.

Twitter повесил перед твитом Трампа предупреждение, что эта запись "нарушает нашу политику по отношению к прославлению насилия, основываясь на историческом контексте последнего предложения, его связи с насилием и риске, что это может привести к похожим действиям сегодня". Представители Twitter указали, что решили не удалять твит, так как он имеет общественное значение.

Ранее Трамп уже угрожал ограничить социальные сети из-за цензуры, которой подвергается он и его сторонники.

Minnesota police arrest CNN reporter and camera crew as they report from protests in Minneapolis https://t.co/oZdqBti776 pic.twitter.com/3QbeTjD5ed