ВИДЕО: В США водитель проехал через торнадо из летящего по воздуху перекати-поля

Американский журналист Мэтт Макнайт на этой неделе стал свидетелем необычного явления: он оказался в центре торнадо, поднявшего в воздух множество растений, известных под названием "перекати-поле". Видео, сделанное Макнайтом, стало хитом социальных сетей.

Макнайт направлялся в Сиэттл и в районе города Ричланд заметил, что ветер поднял множество перекати-поле в воздух. Он сбавил скорость, а затем оказался в центре смерча. Видео, сделанное Макнайтом, собрало более миллиона просмотров.

OMG TUMBLEWEED TORNADO! 🌪 Saw this approaching and pulled over along WA-240 a few minutes ago near Hanford Site. #wawx pic.twitter.com/NL9Nny1j7a