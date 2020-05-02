ВИДЕО: В США водитель проехал через торнадо из летящего по воздуху перекати-поля
Foto: twitter.com/mattmillsphoto

Американский журналист Мэтт Макнайт на этой неделе стал свидетелем необычного явления: он оказался в центре торнадо, поднявшего в воздух множество растений, известных под названием "перекати-поле". Видео, сделанное Макнайтом, стало хитом социальных сетей.

Макнайт направлялся в Сиэттл и в районе города Ричланд заметил, что ветер поднял множество перекати-поле в воздух. Он сбавил скорость, а затем оказался в центре смерча. Видео, сделанное Макнайтом, собрало более миллиона просмотров.


Перекати-поле растет в степных или пустынных районах. После отмирания оно оставляет "шары", которые состоят из высохших частей растения. Эти шары катаются по ветру, рассеивая семена.

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