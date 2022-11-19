ВИДЕО. Взрыв и огромный столб пламени под Петербургом: взорвался газопровод (ОБНОВЛЕНО В 22.30)
Foto: Aculiecinieka foto (twitter)

На территории Всеволожского района Ленинградской области между Бернгардовкой и Ковалево спасатели ликвидировали пожар, который возник из-за взрыва на газопроводе. Об этом сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на губернатора региона Александра Дрозденко. К 17.50 открытое горение на газопроводе ликвидировано.

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Во Всеволожском районе Ленобласти на газопроводе произошла разгерметизация с последующим возгоранием. В настоящее время пожар ликвидируют. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет", — сообщил глава региона.

На Северной ТЭЦ отключилась часть генерирующего оборудования из-за аварии на газопроводе под Всеволожском. Из-за этого частично снижена температура теплоносителя.

Как рассказали в ТГК-1, Северная ТЭЦ обеспечивает электричеством и теплом промышленные предприятия, жилые и общественные здания в северной части Выборгского и Калининского районов Петербурга, а также Новое Девяткино и Мурино Всеволожского района Ленобласти.

Остатки газовой смеси в трубе газопровода в Ленобласти продолжают выгорать. Об этом 19 ноября сообщается в Telegram-канале администрации региона.

"По информации газовых служб, автоматика на магистральном подземном газопроводе сработала штатно — давление газа снижено", — говорится в записи.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки взрыва газа на газопроводе в Ленинградской области. Об этом 19 ноября сообщила пресс-служба ведомства.

"В лесополосе во Всеволожском районе Ленинградской области между станциями Бернгардовка и Ржевка произошел сильный взрыв газа на газопроводе высокого давления. Причина взрыва выясняется. По предварительным данным, жертв нет", — говорится в сообщении.

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