ВИДЕО. Взрыв и огромный столб пламени под Петербургом: взорвался газопровод

На территории Всеволожского района Ленинградской области между Бернгардовкой и Ковалево спасатели ликвидируют пожар, который возник из-за взрыва на газопроводе. Об этом сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на губернатора региона Александра Дрозденко.
Во Всеволожском районе Ленобласти на газопроводе произошла разгерметизация с последующим возгоранием. В настоящее время пожар ликвидируют. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет", — сообщил глава региона.
Под Санкт-Петербургом — сильный взрыв на магистральном газопроводе pic.twitter.com/fuUkEIMVYV— Рустем Адагамов (@adagamov) November 19, 2022
Момент взрыва в Всеволожске. Санкт-Петербург. pic.twitter.com/6Xpo9Rc9kk— Andrey Yan ℹ (@Doriandrey) November 19, 2022
Взрыв в Ленинградской области. Предварительно горит газопровод во Всеволожске.Очевидцы публикуют новые кадры пожара в Ленобласти
Огонь на газопроводе не утихает pic.twitter.com/bBxcNmbR8f
— Missisini (@TPrekrasnaa) November 19, 2022