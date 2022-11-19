ВИДЕО. Взрыв и огромный столб пламени под Петербургом: взорвался газопровод
Foto: AFP/Scanpix/LETA

На территории Всеволожского района Ленинградской области между Бернгардовкой и Ковалево спасатели ликвидируют пожар, который возник из-за взрыва на газопроводе. Об этом сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на губернатора региона Александра Дрозденко.

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Во Всеволожском районе Ленобласти на газопроводе произошла разгерметизация с последующим возгоранием. В настоящее время пожар ликвидируют. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет", — сообщил глава региона.

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