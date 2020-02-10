ВИДЕО: Жители Челябинской области протестами добились закрытия карантинных центров в санаториях

За три дня в Челябинской области открыли три карантинных центра для наблюдения за гражданами Китая, контактными по коронавирусной инфекции: один на базе инфекционного отделения медицинского центра "Северный" в Миассе, два - в корпусах санаториев-профилакториев "Тополек" в Варненском районе и "Утес" в районе поселка Рощино в Сосновском районе. Два последних закрыли за сутки после протестов жителей окрестностей, которых никто не поставил в известность о создании обсерваций рядом с их домами. Об этом пишет Znak.com.

О том, что в регионе создается карантинный центр, в пятницу, 7 февраля, сообщили журналисты, к которым обратились жители деревень, встревоженные тем, что в небольшом реабилитационном центре для пенсионеров что-то происходит, а в интернете опубликовано постановление о создании там обсервации. На тот момент никто из чиновников даже не пытался объяснить что-либо местным жителям, а вечером в Telegram-каналах пресс-службы минздрава и министерства соцобеспечения дали первую информацию, уверяя, что все будущие постояльцы обсерваций абсолютно здоровы. Однако чиновники не учли того, что жители сельской местности редко используют интернет для получения информации, а продублировать ее в районных газетах или по местному телевидению почему-то никто не догадался.

В тот же день, 7 февраля, жители Варненского района начали протестовать против размещения карантинного центра на их территории в профилактории "Тополек": люди грозили перекрыть дорогу. После встречи протестующих с вице-губернатором Челябинской области Анатолием Векшиным было принято решение сделать обсервационный центр в детском санатории "Утес" в Сосновском районе.

В Рощино ситуация повторилась: первых наблюдаемых завезли на территорию детского лагеря ночью, на скорой помощи и в медицинских масках, что насторожило местных жителей. После того, как утром обеспокоенные люди собрались на площади и выразили недовольство тем, что их никто не проинформировал, к ним вышел только главный врач местной ЦРБ, комментарии которого ситуацию не исправили. На вопрос, почему здесь сделали пункт, а масок жителям не выдают, главврач ответил, что масками население они обеспечивать не обязаны.

В результате жители расположенных в округе поселений Рощино, Есаулки и Ужовки просто перекрыли въезд в профилакторий, и отказались расходиться. По их мнению, властям следовало бы выбрать учреждение, находящееся на отдалении от населенных пунктов, и проинформировать людей о состоянии здоровья заболевших. "Плюс тут нет канализации нормальной, все стоки - в реку. Вообще, это детский санаторий. У нас тут два крупных предприятия - "Макфа" и "Равис". Они свою продукцию везде продают. А если, не дай бог, что", - возмущаются рощинцы.

При этом "разруливать" ситуацию не стала ни полиция, ни кто-либо из высокопоставленных чиновников местного МВД. Визит заместителя главы областного минздрава Евгения Ванина и министра здравоохранения области Юрия Семенова ничего не дал, а вице-губернатор Станислав Мошаров приехал на место лишь к вечеру, когда власти объявили, что карантинного центра тут не будет.

Впоследствии стало известно, что карантинный пункт перенесли в район Ужевки, однако там стихийный бунт повторился, и граждан Китая, которых туда первоначально доставили, уже распределяют по медицинским учреждениям. Об этом сообщил РИА "Новости" местный министр здравоохранения Юрий Семенов.

Настораживает и сам факт открытия таких центров вне медицинских учреждений - в детском лагере и пансионате для пенсионеров, то есть в социальных объектах, где нет никаких мер для реальной изоляции потенциальных больных. Местный министр соцзащиты Ирина Буторина и ее заместители ситуацию не прокомментировали.

Юрий Семенов заявил, что найти учреждение с медицинским профилем сложно - как правило, они заполнены пациентами, которых нельзя выселить просто так. В ответ на это журналисты замечают, что вопросами размещения должен заниматься специально созданный штаб по профилактике коронавируса. Сейчас же жалобы на действия местных властей могут подать не только местные жители, но и граждане Китая, полтора часа просидевшие в заблокированном жителями автомобиле.