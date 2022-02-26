Видеообращение Зеленского из Киева: оружие мы не сложим
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Президент Украины Владимир Зеленский утром 26 февраля снял видеообращение к народу, находясь на улице Банковой в Киеве вблизи своего офиса, тем самым подтвердив, что все еще находится в украинской столице.

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"Сейчас в сети очень много появилось фейковой информации, что якобы я призываю нашу армию сложить оружие и идет эвакуация. Значит так: я тут, никакое оружие мы не сложим и будем защищать наше государство", — подчеркнул глава государства в своем видеообращении в своем телеграм-канале.

Зеленский также сообщил о получении новых поставок оружия от Запада. "Новый день на дипломатическом фронте начали с разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. К нам следует оружие и оборудование от наших партнеров. Антивоенная коалиция действует", — заявил он.

Американская газета Washington Post сообщила, что администрация США предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому помощь с эвакуацией из Киева в более безопасное место, но он отказался. Администрация Зеленского говорит, что он остается в столице и лично руководит ее обороной. Президент Украины опубликовал фото с соратниками на фоне здания своей администрации.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никофоров объявил утром в субботу, что Украина по-прежнему готова к переговорам с Путиным.

"Мы ответили согласием на предложение президента Российской Федерации. Непосредственно в эти часы стороны консультируются о месте и времени проведения переговорного процесса. Чем быстрее начнутся переговоры, тем больше будет шансов вернуться к нормальной жизни", - написал Никифоров.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский готов к переговорам о прекращении огня и заключении мира.

Условия о прекращении военных действий на переговорах с Россией будет диктовать Киев, считает советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Это будут позиции, которые будет диктовать Украина. Она будет выставлять условия того, что будет происходить дальше, в том числе в Донецкой и Луганской областях", — утверждает он.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова направить в Минск делегацию для переговоров с Украиной.

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