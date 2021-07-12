Виктор Бабарико отправлен в колонию в Новополоцке
Foto: AP/Scanpix/LETA

Экс-претендент на пост президента Беларуси Бабарико этапирован из минского СИЗО в исправительную колонию в Новополоцке, сообщили его адвокаты.

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Экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико этапировали из минского СИЗО в исправительную колонию в Новополоцке. "Сегодня утром защитники Виктора Бабарико обратились в СИЗО-1 Минска для посещения подзащитного (прошлый раз они посещали его там 9 июля). Однако им сообщили, что Виктор Бабарико этапирован в ИК-1 в Новополоцк", — говорится в сообщении в телеграм-канале Бабарико в понедельник, 12 июля.

Верховный суд Беларуси 6 июля приговорил Бабарико, который в прошлом возглавлял "Белгазпромбанк", к 14 годам лишения свободы по обвинению в коррупции. Бабарико своей вины не признал. Его защита заявила, что обжалует обвинительный приговор.

Бабарико в мае 2020 года покинул пост главы Белгазпромбанка в связи с решением выдвигаться на пост президента Беларуси. Зарегистрироваться кандидатом он не смог, поскольку против него возбудили уголовное дело и арестовали. На тот момент он считался главным соперником Лукашенко. Вместе с Бабарико арестовали и его сына Эдуарда, который был главой предвыборного штаба. Он по-прежнему находится в предварительном заключении. Евросоюз и Германия призвали власти в Минске незамедлительно освободить Бабарико.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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президент Беларуси Александр Лукашенко Беларусь Белоруссия
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