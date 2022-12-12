Виктор Бут после обмена из американской тюрьмы вступил в ЛДПР
Foto: Reuters/Scanpix

Виктор Бут, недавно обменянный на американскую баскетбoлистку, вступил в партию ЛДПР, сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на руководство партии.

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Российский бизнесмен Виктор Бут был арестован в 2008 году и отбывал в США 25-летний тюремный срок за сговор с целью продажи крупной партии вооружений колумбийской группировке ФАРК, которая в США признана террористической организацией. Вашингтон считает его одним из крупнейших нелегальных торговцев оружием. Бут отрицал эти обвинения, российские власти называли приговор "необоснованным и предвзятым".

Недавно его обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Её задержали в московском аэропорту Шереметьево в феврале 2022 года. По данным следствия, в ее багаже был вейп с гашишным маслом. Она была приговорена к 9 годам заключения.

В общей сложности Бут провёл под стражей 14 лет. США пригрозили вновь привлечь Бута к ответственности, если он вернётся к нелегальной торговле оружием.

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